Аэропорт Пулково объявил, какие рейсы отменены после налетов дронов

Вылет порядка 20 рейсов из Пулково задерживается, более 20 рейсов отменены, также отменены порядка 30 рейсов на прилет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

В публикации отмечается, что задерживаются самолеты в Москву, Махачкалу, Минеральные Воды, Астрахань, Анталью, Стамбул, Ярославль, Калининград, Чебоксары, Новосибирск и Ульяновск. Большая часть отмененных рейсов должны были следовать в столицу России.

Также были отменены самолеты из Москвы, Стамбула, Тегерана, Екатеринбурга, Владикавказа и Ставрополя.

Утром 20 июля сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице.

В ночь на 20 июля в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. При этом аэропорт Шереметьево за прошедшие сутки вводил ограничения четыре раза. В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников.

Ранее в московском аэропорту отменили рейс в Турцию после девяти часов ожидания.