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Аэропорт Пулково объявил, какие рейсы отменены после налетов дронов

В Пулково задержали вылет порядка 20 рейсов
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fifg/Shutterstock/FOTODOM

Вылет порядка 20 рейсов из Пулково задерживается, более 20 рейсов отменены, также отменены порядка 30 рейсов на прилет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

В публикации отмечается, что задерживаются самолеты в Москву, Махачкалу, Минеральные Воды, Астрахань, Анталью, Стамбул, Ярославль, Калининград, Чебоксары, Новосибирск и Ульяновск. Большая часть отмененных рейсов должны были следовать в столицу России.

Также были отменены самолеты из Москвы, Стамбула, Тегерана, Екатеринбурга, Владикавказа и Ставрополя.

Утром 20 июля сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице.

В ночь на 20 июля в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. При этом аэропорт Шереметьево за прошедшие сутки вводил ограничения четыре раза. В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников.

Ранее в московском аэропорту отменили рейс в Турцию после девяти часов ожидания.

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