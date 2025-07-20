Аэропорт Пулково примет перенаправленные рейсы из Москвы

Аэропорт Пулково будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Напомним, в ночь на 20 июля в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. При этом аэропорт Шереметьево за прошедшие сутки вводил ограничения четыре раза.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы «Пулково» принимает все перенаправленные в Петербург рейсы», — говорится в сообщении.

В общей сложности в ночь на 20 июля столицу попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам мэра Москвы Сергея Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

Ранее аэропорт Ярославля приостановил прием и выпуск самолетов.