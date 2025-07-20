Все аэропорты Московского региона прекратили работу

В аэропортах Московского региона Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 2:38. В нем уточняется, что меры необходимы, чтобы гарантировать безопасность полетов.

До этого с 0:37 работу по этой же причине приостановил аэропорт Шереметьево. Это случилось в четвертый раз за 24 часа. В субботу, 19 июля, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 1:07 до 01:56, с 21:37 до 22:21 и с 22:35 до 23:26.

В ночь на 20 июля Москву попытались атаковать 16 беспилотников. Согласно постам мэра города Сергея Собянина, первый налет был зафиксирован в 1:16, в 2:13 средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 13 БПЛА, а в 2:17 и 2:23 произошли еще две атаки.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.