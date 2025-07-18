В московском аэропорту отменили рейс в Турцию после девяти часов ожидания

Во Внуково отменили рейс из Москвы в Анталью после девяти часов ожидания

Рейс из Москвы в Анталью отменили в аэропорту Внуково после девяти часов ожидания. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на пассажиров.

В материале говорится, что самолет компании Turkish Airlines должен был вылететь в ночь на 18 июля. Однако воздушная гавань приостановила отправку и прием лайнеров на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому рейс несколько раз перенесли.

«Переносили раз в час рейс. По итогу начали выпускать в 5:00 утра самолеты, опять переносили и только в 6:30 утра отменили вообще», — рассказали пассажиры.

В результате люди зря прождали около девяти часов и теперь не могут спокойно покинуть аэропорт. В пункте досмотра образовалось столпотворение, и некоторым гражданам стало плохо.

«Женщина упала в обморок, лежит на полу, но врач не приходит уже 30 минут», — пожаловались очевидцы.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 18 июля над столичным регионом сбили 10 украинских дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил об 11 уничтоженных БПЛА.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали 10 рейсов из-за временных ограничений.