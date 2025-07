В море у Каспийска нашли возбудителей холеры

В море у пляжа «Лагуна» в Каспийске были найдены возбудители холеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным журналистов, Роспотребнадзор запретил купаться в прибрежной полосе Каспийска и Махачкалы.

Холера — опасное заболевание, вызывающее сильнейшую диарею и быстрое обезвоживание. Болезнь распространена там, где есть проблемы с чистой водой и санитарией.

30 июня журнал Proceedings of the National Academy of Sciences писал, что ученые из университета Мигеля Эрнандеса в Испании и Детской исследовательской больницы Святого Иуды в США выяснили, почему из огромного многообразия бактерий Vibrio cholerae лишь немногие штаммы способны вызывать эпидемии холеры.

В июне руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что при купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями, среди которых шистосомозный дерматит, острые кишечные инфекции, гепатит А, водная лихорадка и многие другие.

