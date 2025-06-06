Врач назвал самые неприятные инфекции, которыми можно заразиться при купании

При купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями, среди которых шистосомозный дерматит, острые кишечные инфекции, гепатит А, водная лихорадка и многие другие. Особенно этот риск возрастает при установившейся на долгое время жаре, об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«На территории нашей страны подробную информацию o качестве воды в водоемах всегда можно узнать в территориальных органах Pocпoтpeбнaдзopa. При оценке рисков заражения важно учитывать климатическую зону расположения водоема. В жарких странах риск инфицирования возбудителями различных инфекций (в том числе и экзотических) увеличивается. Но даже в средней полосе при установившейся на долгое время жаре инфекционная опасность возрастает», — отметил врач.

Самое распространенное заболевание, которым можно заразиться при купании, — так называемый зуд купальщика или церкариоз, шистосомозный дерматит.

«Это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом не опасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски. Возникает выраженный кожный зуд, отечность, высыпания. Длится болезнь от нескольких часов до двух недель, тяжелее протекая у детей», — отметил врач.

Среди заболеваний с водным путем инфицирования важнейшее место занимают острые кишечные инфекции: эшерихиозы (вызываемые кишечной палочкой), шигеллез (бактериальная дизентерия), норовирусная и ротавирусная инфекция, аденовирусная кишечная инфекция и др.

«Самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера. Вспышки этой особо опасной инфекции до сих пор регистрируются в жарких странах с не самой лучшей санитарно-гигиенической обстановкой. Через воду также могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б. При купании в водоемах со стоячей водой возможно заражение водной лихорадкой или лептоспирозом — тяжелым инфекционным заболеванием, носителями возбудителя которого чаще всего являются грызуны, реже – крупный рогатый скот и свиньи», — отметил доктор.

Через воду также передается гепатит А. Это заболевание распространено повсеместно, но чаще — в регионах с низким уровнем гигиены. От вирусного гепатита А надежно защищает вакцинация.

«Полностью безопасное купание возможно только в местах специально для этого отведенных. Если висит табличка «Купаться запрещено!», то висит она не для красоты. Раз это написано, значит причина есть и не стоит рисковать», — заключил доктор.

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