Ученые обнаружили два новых природных антибиотика в опасной для растений бактерии

Бактерия Pseudomonas syringae, известная как опасный возбудитель заболеваний сельскохозяйственных культур, может оказаться неожиданным союзником в борьбе с грибками и другими микроорганизмами. В ходе масштабного генетического анализа международная группа ученых выявила у этой бактерии огромный потенциал к производству биоактивных природных соединений — веществ, которые могут быть использованы в медицине и аграрной отрасли. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Анализ 18 различных штаммов P. syringae позволил исследователям обнаружить 231 кластер генов, ответственных за синтез природных продуктов. Особенно много было генов, кодирующих ферменты, называемые нерибосомными пептидсинтетазами (NRPS), которые создают вещества, способные подавлять конкурентов и помогать бактерии адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

В результате работы были открыты два новых класса природных соединений — сирилипамиды и сецимиды. Оба соединения показали высокую токсичность по отношению к другим микроорганизмам, в частности грибкам и амебам. Благодаря своей избирательности, эти вещества могут стать основой для новых средств защиты растений или даже лекарств.

Кроме того, ученые обнаружили ранее неизвестный фермент, названный SecA, который добавляет атомы хлора к органическим молекулам. Это делает соединения более сложными по структуре и биологически активными. Хлорированные природные продукты давно интересуют фармацевтов как потенциальные основы для антибиотиков, противоопухолевых препаратов и других терапевтических средств.

Как отмечают исследователи, изначально их цель состояла в изучении экологической роли этих веществ. Оказалось, что они помогают P. syringae выживать в дикой природе, защищаться от хищников и конкурентов, а также осваивать новые экологические ниши.

Ранее в Китае обнаружили два новых смертельно опасных вируса.