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Ученые наконец раскрыли загадку возникновения эпидемий холеры

PNAS: только некоторые штаммы холеры становятся причиной эпидемий
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Anas Alkharboutli/Global Look Press

Ученые из Университета Мигеля Эрнандеса в Испании и Детской исследовательской больницы Святого Иуды в США выяснили, почему из огромного многообразия бактерий Vibrio cholerae лишь немногие штаммы способны вызывать эпидемии холеры. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Холера — опасное заболевание, вызывающее сильнейшую диарею и быстрое обезвоживание,которое может привести к смерти, если вовремя не начать лечение. Болезнь распространена там, где есть проблемы с чистой водой и санитарией.

Исследователи проанализировали более 1 840 геномов Vibrio cholerae и выделили 11 различных эволюционных групп. Ученые установили, что для того чтобы штамм стал способным вызывать массовые вспышки, он должен не только обладать определенным генетическим «фоном», но и получить ключевые генные кластеры и уникальные варианты некоторых генов. Только при совпадении всех этих факторов бактерия приобретает способность эффективно заселять кишечник человека и вызывать болезнь.

«В природе бактерия Vibrio cholerae живет в воде, где обычно связывается с водорослями, моллюсками или ракообразными, и там эти гены ему не дают преимуществ, — объяснил ведущий автор исследования Марио Лопес. — Но в организме человека именно особые генетические группы делают бактерию опасной».

Авторы работы подчеркивают, что их модель может быть применена и к другим бактериям, чтобы понять, как из безвредных микробов могут формироваться патогенные штаммы. Это поможет точнее отслеживать появление опасных разновидностей и лучше готовиться к возможным эпидемиям.

Ранее ученые обнаружили два новых природных антибиотика в опасной для растений бактерии.

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