В Санкт-Петербурге начинается наводнение

Санкт-Петербург готовится к наводнению — вода с внешней стороны дамбы уже поднялась на уровень почти двух метров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Вода в устье Невы поднялась до критических значений», — сказано в посте.

Порывы ветра достигли 28 метров в секунду, а волны поднялись до 2,5 метров.

По данным МЧС Северной столицы, 4 июля в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 24 метров в секунду.

В ночь на 4 июля сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Комплекс защитных сооружений в городе от наводнений был задействован по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях. Движение затворов на закрытие было начато в 20:00 мск 3 июля, доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу был полностью остановлен.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

До этого главный синоптик города Александр Колесов заявил, что в Санкт-Петербурге 4 июля с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см в связи с усилением западного ветра.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.