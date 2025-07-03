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В Санкт-Петербурге для предотвращения наводнения закрыли дамбу

Затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию КЗС.

В публикации отмечается, что комплекс защитных сооружений в городе от наводнений был задействован по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях.

Движение затворов на закрытие было начато в 20:00 мск 3 июля, доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу был полностью остановлен.

Подчеркивается, что движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

До этого главный синоптик города Александр Колесов заявил, что в Санкт-Петербурге 4 июля с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см в связи с усилением западного ветра.

Специалист заявил, что западный ветер начнет усиливаться утром и ослабнет лишь к ночи 5 июля.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.

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