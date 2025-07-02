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Синоптик назвал причину холодного лета в России

Синоптик Вильфанд: вызвавший жару в Европе антициклон принес холод в Россию
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что антициклон, вызвавший аномальную жару в Европе, стал причиной холодного начала лета в европейской части РФ. Его слова передает «Интерфакс».

Синоптик пояснил, что антициклон стал причиной беспрецедентной жары в Испании и Франции. В то же время к востоку от него сформировались и стали перемещаться холодные воздушные массы.

«Сейчас этот антициклон сместился в направлении Москвы, он перемещается на восток, и вот между антициклоном с запада и циклоном с востока холодные воздушные массы перемещаются в центре европейской России», — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что 3 и 4 июля в Москве температура поднимется до +24... +26°C.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что не стоит поспешно оценивать лето в Центральной России как холодное, поскольку прошел только его первый месяц, и в июле не исключены волны тепла.

По его словам, нынешнюю погоду в Москве и Подмосковье нельзя называть «аномальными холодами», поскольку несколько лет назад в московском регионе температура воздуха падала почти до нуля градусов, а в Вологодской области в июне были заморозки.

Ранее в Гидрометцентре предсказали скорое потепление в Москве и Подмосковье.

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