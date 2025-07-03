В Петербурге готовятся к первому за 160 лет июльскому наводнению

В Санкт-Петербурге 4 июля с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см в связи с усилением западного ветра, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что за всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение — 12 июля 1895 года. Тогда уровень воды поднялся до 186 см. После этого 160 лет в городе в этом месяце не складывались условия для поднятия воды до опасного уровня.

«Дамы и господа, живем мы в интересное время в плане погоды. <...> Завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города», — написал Колесов.

Специалист заявил, что западный ветер начнет усиливаться утром и ослабнет лишь к ночи 5 июля. Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 м/с, что создаст нагон воды в Петербург. В самом городе будут порывы до 20 м/с. По словам синоптика, вечером 3 июля начнется закрытие петербургской дамбы.

3 июля Хабаровск накрыл сильный ливень, который сопровождался жарой +30 градусов и ураганным ветром скоростью до 15-20 м/c. По словам местной жительницы Вероники, в городе повалены деревья и рекламные щиты, а также оказались затоплены магазины и последние этажи домов.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.