Аэропорт Внуково вернулся к работе

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Внуково отменены. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на 80 минут.

До этого были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Они тоже вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Пока аэропорты не работали, на запасные аэродромы ушли 12 летевших в Казань самолетов и один — в Ульяновск. Ограничения в Казани действовали почти 13 часов, в Нижнекамске — 12 часов, а в Ульяновске — более 13 часов.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.