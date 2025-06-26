Три аэропорта России возобновили работу спустя 12 часов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушных гаваней была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Пока аэропорты не работали, на запасные аэродромы ушли 12 летевших в Казань самолетов и один — в Ульяновск. Таким образом, ограничения в Казани действовали почти 13 часов, в Нижнекамске — 12 часов, а в Ульяновске — более 13 часов.

Накануне также не функционировали аэропорты в Самаре, Пензе и Тамбове.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.