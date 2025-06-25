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Самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией

Aviaincident: самолет Turkish Airlines объявил тревогу во время полета над РФ
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Global Look Press

Самолет авиакомпании Turkish Airlines объявил аварийную тревогу во время полета над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, сегодня Airbus A321 с россиянами на борту вылетел из московского аэропорта Внуково в турецкую Анталью. Когда самолет летел в 48 км северо-восточнее Смоленска, пилоты сообщили о проблеме с двигателем. Сначала они запросили снижение до шести тысяч метров, но потом приняли решение вернуться во Внуково.

На пути в аэропорт вылета обнаружилась проблема с тягой двигателя, поэтому экипаж объявил аварийную тревогу с кодом «Синий». Авиалайнер благополучно приземлился, несмотря на нештатную ситуацию.

20 июня пассажирский самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло после приземления в международном аэропорту города Каламата в Греции. Boeing 737 прилетел в Грецию из британского аэропорта Станстед. По словам пассажиров, во время посадки воздушное судно столкнулось с сильной турбулентностью. После приземления самолет развернулся на стоянке и задел барьер, в результате чего крыло было повреждено.

17 июня рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-ФранцискоМумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками. У Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.

Ранее россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета.

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