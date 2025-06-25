В двух российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Самары и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также Кореняко сообщал, что в аэропорту Пензы временно ограничены взлет и посадка воздушных судов.

Утром 25 июня в аэропорту Саратова тоже ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.