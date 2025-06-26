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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет воздушные суда
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы по соображениям безопасности, которая является приоритетом для экипажей самолетов, авиадиспетчеров и служб аэропорта.

26 июня сообщалось, что были отменены действовавшие свыше 12 часов ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Поздно вечером 25 июня были сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Пензы.

В тот же день сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга Кольцово задерживаются рейсы по всей России.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.

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