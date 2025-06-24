В Белгородской области сообщили о попадании дрона в автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате очередной атаки украинских войск на регион не выжил мужчина, а его супруга получила ранения.

Гладков уточнил, что украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района.

Вечером 23 июня глава региона сообщил, что украинские войска атаковали Грайворонский городской округ, в результате чего пострадали два человека. По его словам, в Грайвороне украинский дрон ударил по частному дому, повредив кровлю. Внутри находилась женщина, которая получила баротравму. Медики оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

22 июня Гладков сообщил, что в селе Ржевка Шебекинского городского округа при налетах дронов были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Он отметил, что удар беспилотника «был целенаправленным». В результате него находившиеся в автомобиле врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Транспортное средство тоже было повреждено.

Ранее ВСУ за неделю повредили почти 20 вышек связи в Белгородской области.