В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали две женщины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Грайворонский городской округ, в результате чего пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайвороне украинский дрон ударил по частному дому, повредив кровлю. Внутри находилась женщина, которая получила баротравму. Медики оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Мокрая Орловка под удар ВСУ попала боец самообороны. Женщина была доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. В ближайшее время ее переведут из Грайворонской центральной районной больницы в одно из медучреждений Белгорода.

22 июня Гладков сообщил, что в селе Ржевка Шебекинского городского округа при налетах дронов были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Он отметил, что удар беспилотника «был целенаправленным». В результате него находившиеся в автомобиле врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Транспортное средство тоже было повреждено.

По словам чиновника, второй дрон ударил по автобусу, при этом пострадал водитель. Бойцы самообороны госпитализировали его с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги.

Ранее ВСУ за неделю повредили почти 20 вышек связи в Белгородской области.