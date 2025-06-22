Гладков заявил об ударе дронов по скорой и автобусу под Белгородом

В Белгородской области при налетах дронов в селе Ржевка были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что удар БПЛА «был целенаправленным». В результате него находившиеся в автомобиле врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Их доставят в областную больницу. Транспортное средство тоже было повреждено.

По словам чиновника, второй дрон ударил по автобусу, при этом пострадал водитель. Бойцы самообороны госпитализировали его с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги.

До этого Ростовскую область в период с 18:00 до 18:30 атаковали беспилотники. В Миллеровском районе налет отразили силы и средства противовоздушной обороны. Однако власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, поскольку налет на север региона все еще продолжается.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.