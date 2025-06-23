ВСУ за неделю повредили почти 20 вышек связи в Белгородской области

За минувшую неделю 18 вышек связи в Белгородской области получили повреждения в результате ударов украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С начала СВО порядка 600 ударов по вышкам связи. Более 400 мы починили. Они бьют — мы восстанавливаем. За прошедшую неделю 18 поврежденных. За этот же период отремонтировали 15 станций», — написал глава области.

По его словам, ремонтом вышек занимаются специальные группы, которые охраняют бойцы подразделения «Орлан».

В ночь на 23 июня силы ПВО сбили 23 украинских дрона над территорией России. По данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Из них 14 дронов сбиты над территорией Ростовской области, пять — над Волгоградской областью и еще четыре — над Астраханской.

Накануне вечером в Белгородской области при налетах дронов в селе Ржевка были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Власти утверждают, что удар БПЛА «был целенаправленным».

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали машину мирной жительницы ДНР с беспилотника.