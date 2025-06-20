В Росмолодежи отвергли идею повышения возраста молодежи

Гуров: Росмолодежь не поддерживает идею повышения возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь не поддерживает идею повышения возраста молодежи до 40 лет. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава агентства Григорий Гуров.

«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — сказал руководитель Росмолодежи.

Гуров добавил, что 35 лет представляет собой возраст, когда человек взрослее и заводит семью. Целью Росмолодежи при этом является наставление людей на нужный путь, отметил глава агентства. По его словам, осуществление подобной работы до 40 лет будет некорректным.

31 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет рациональным решением. Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодыми считаются люди от 18 до 44 лет, людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

5 мая данные опроса медиахолдинга Rambler&Co показали, что половина россиян (50%) не поддерживают инициативу Всемирной организации здравоохранения, повысившую возрастной порог молодежи до 45 лет. Лишь 21% опрошенных одобряют это решение, а 10% готовы согласиться при условии сохранения «молодежных» привилегий, таких как доступ к Пушкинской карте, 19% респондентов этот вопрос показался несущественным.

Ранее депутат поддержала увеличение возраста молодежи в России до 44 лет.