Россияне против повышения возраста молодежи до 45 лет

Половина россиян (50%) не поддерживают инициативу Всемирной организации здравоохранения, повысившую возрастной порог молодежи до 45 лет, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co. Лишь 21% опрошенных одобряют это решение, а 10% готовы согласиться при условии сохранения «молодежных» привилегий, таких как доступ к Пушкинской карте, 19% респондентов этот вопрос показался несущественным.

Опрос показал, что представления о молодости у россиян различны: 32% считают, что она заканчивается к 30 годам, 27% — к 25, 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет. Лишь 9% россиян согласны с ВОЗ, называя границей 45 лет. При этом 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста, а 28% — соответствующими ему.

Основными признаками молодости россияне называют открытость новому (23%), хорошее здоровье (21%) и незрелость взглядов (16%). Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, еще каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи. Причины изменения возрастного порога связывают с социальной политикой (51%), демографией (26%), ростом продолжительности жизни (16%) и трансформацией системы образования и карьерных траекторий (7%).

Опрос проводился с 23 по 29 апреля 2025 года среди 66 467 интернет-пользователей на ресурсах Rambler&Co.