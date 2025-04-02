Депутат поддержала увеличение возраста молодежи в России до 44 лет

Возраст молодежи в России нужно увеличить до 44 лет, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Увеличение возраста молодежи в России до 44 лет — это позитивное решение, потому что оно дает возможность большему числу активных граждан получить преференции. Молодежь, которая становится на путь врача высшей категории, обучается не менее восьми лет. Достаточно сложно в этот период времени наработать дополнительные гарантии для себя и своей семьи. А так будет возможна, в том числе, семейная ипотека под 6% для молодых семей. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Наоборот, вижу только положительное. Если 150 лет назад 44 года считались преклонным возрастом, то сегодня человек 44 лет воспринимается как тот, кто на пике своей активности. Поэтому увеличение возраста молодежи в России может быть достигнуто. И увеличение длительности преференций для молодежи вполне может получиться», — отметила Бессараб.

31 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет является рациональным решением. ВОЗ выпустила новые квалификации возрастных групп. Молодыми людьми считаются те, кто достиг 18 лет, но не старше 44. Людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

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