В России поддержали идею увеличения возраста молодежи до 44 лет

Мурашко поддержал идею ВОЗ об увеличении возраста молодежи до 44 лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет рациональным решением. Об этом пишет ТАСС.

ВОЗ обновила квалификации возрастных групп. Молодыми людьми считаются те, кто достиг 18 лет, но не старше 44. Людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — отметил Мурашко.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал народосбережение самой важной задачей, стоящей перед руководством страны. Он отметил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет. В дальнейшем должен быть достигнут показатель в 80 лет.

По данным Росстата на 2024 год, средняя продолжительность жизни в России составляет 73,4 года.

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