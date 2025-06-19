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В Иране продлен запрет на международные и внутренние перелеты

Иран продлил до 13:30 мск 19 июня запрет на международные и внутренние рейсы
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Mehr News Agency/commons.wikimedia.org

В Иране продлили ранее введенный запрет на международные и внутренние авиарейсы. Об этом, ссылаясь на представителя министерства дорог и городского развития исламской республики Маджида Ахавана, сообщает иранское информационное агентство NourNews.

Запрет будет действовать до 13:30 мск 19 июня.

18 июня в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 60 истребителей военно-воздушных сил еврейского государства нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране. Иранская полиция подтвердила удар Израиля по своей штаб-квартире в столице страны.

В тот же день авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из России и в нее до 30 июня в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее WSJ узнала об утверждении Трампом плана атаки на Иран.

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