В ЦАХАЛ рассказали об атаке ВВС Израиля на Тегеран

ЦАХАЛ: 60 истребителей ВВС Израиля атаковали более 20 военных целей в Тегеране

60 истребителей израильских ВВС за последние часы нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В публикации отмечается, что истребители нанесли удары по объектам по производству оружия, объектам по производству центрифуг, а также по научно-исследовательским и опытно-конструкторским объектам проекта Ирана по разработке ядерного оружия.

До этого сообщалось, что аэропорт Паям в Иране подвергся удару со стороны Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что страна никогда не простит Израиль.