Израиль атаковал штаб-квартиру иранской полиции в Тегеране

Иранская полиция подтвердила израильский удар по своей штаб-квартире в Тегеране

Иранская полиция подтвердила удар Израиля по своей штаб-квартире в Тегеране. Об этом со ссылкой на Главное полицейское управление страны сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что в результате происшедшей несколько часов назад израильской атаки получили повреждения некоторые здания, расположенные вокруг центрального штаба полицейского управления. В результате удара несколько сотрудников полиции были ранены.

18 июня сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в центре столицы Ирана приведены в действие, слышны звуки взрывов.

В тот же день президент Дональд Трамп заявил журналистам, что небо над Ираном полностью находится под контролем США. Он признался, что не исключает возможность нанесения удара американскими силами по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в ЕС высказались о возможной ликвидации руководства Ирана.