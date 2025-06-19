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СМИ: Трамп одобрил планы нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа

WSJ: Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Во время общения с журналистами вечером 18 июня американский лидер заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но у Исламской Республики не может быть ядерного оружия. По его словам, иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров, однако время для встречи прошло. При этом лидер упомянул, что у него «есть идеи, что делать».

До этого Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум. Президент потребовал от Исламской Республики безоговорочной капитуляции. СМИ сообщили, что в ближайшие дни США могут ударить по подземному заводу в Фордо, там Иран обогащает уран. Иранский лидер Хаменеи заявил, что его страна «никогда не сдастся» и готова противостоять американцам. На что Трамп пожелал ему удачи

Ранее Иран направил США ноту протеста.

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