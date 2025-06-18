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Авиакомпания Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня

Air Arabia отменила рейсы в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке до 30 июня
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из России и в нее до 30 июня в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Вывозные рейсы при этом, отметил Кореняко, перевозчик выполнит.

«За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса). 19 июня, Air Arabia собирается выполнить пять вывозных рейсов в Россию, перевезти почти 800 пассажиров», — написал представитель Росавиации.

18 июня Иран продлил запрет на международные и внутренние рейсы.

До этого сообщалось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке более 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов и на Шри-Ланке. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров.

Ранее верховный лидер Ирана ответил Трампу на призыв сдаться.

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