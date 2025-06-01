Спасатели начали разбирать фрагменты вагонов поезда в Брянской области

В Брянской области спасатели разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, пострадавшего при обрушении моста. Об этом сообщается в Telegram-канале МСЧ России.

Согласно сообщению ведомства, спасатели ищут и освобождают людей. Пассажиров пострадавшего поезда отводят в безопасное место, где их осматривают медики. Всех потерпевших отправят в пункт временного размещения. На месте работают инженерные машины и краны.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек, четыре человека не выжили.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.