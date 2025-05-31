В Брянской области рухнул мост с автомобилями

Mash: в Брянской области обрушился мост с автомобилями, пострадали семь человек

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, пострадали минимум семь человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:50 по московскому времени.

Предположительно, в этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции, отметил Mash.

Telegram-канал уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Официальная информация пока не поступала.

Накануне сообщалось, что в Москве силовики предотвратили теракт в Москве, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Ранее стали известны подробности о военном, который готовил теракт в общежитии в Подмосковье.