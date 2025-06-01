Минимум 44 человека пострадали при обрушении моста в Брянской области

При обрушении моста в Брянской области пострадали по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает Baza.

Telegram-канал уточняет, что они все были пассажирами поезда «Климово — Москва».

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash сообщает, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». По предварительной информации, причиной обрушения моста стал подрыв опоры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Там организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.