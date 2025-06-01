Названа причина обрушения моста с автомобилями в Брянской области

Причиной обрушения моста в Брянской области, по предварительной информации, стал подрыв опоры. Об этом сообщает Baza.

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash уточняет, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». При этом пострадали как минимум семь человек.

Неделю назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Новооскольском округе. По его словам, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов пришлось временно прекратить. В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что ВСУ раскидали в лесах мины-грибы.