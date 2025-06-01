Четыре человека погибли в результате обрушения моста в Брянской области

В Брянской области в результате обрушения моста погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Четверо погибли после обрушения моста в Брянской области. По предварительным данным, это был подрыв. Все погибшие — пассажиры поезда «Климов — Москва», на который и рухнул мост в Выгоничском районе», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.