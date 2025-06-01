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Подрыв опор: рухнули два моста, поезда сошли с рельсов, есть погибшие

В Брянской и Курской областях во время движения поездов обрушились мосты

В ночь на 1 июня в двух регионах России обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов.

В Брянской области мост рухнул на пути следования поезда Климов — Москва, что привело к крушению состава. В результате происшествия погибли семеро пассажиров поезда. Еще 71 человек, включая троих детей — пострадали. Ранен и водитель грузовика, который в тот момент ехал по мосту.

В Железногорском районе Курской области обрушение моста произошло, когда по нему ехал грузовой состав. Он рухнул на находящуюся внизу автомобильную дорогу. По предварительным данным, пострадал один человек — машинист тепловоза и два его помощника.

Следственный комитет России заявил, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов.

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