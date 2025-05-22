В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения в воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности пассажирских самолетов.

Незадолго до этого в московском аэропорту Домодедово были сняты ограничения на полеты.

Ограничения на прием и отправку рейсов также действовали ночью, с 02:04 по 05:55 мск, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников.

Позднее во Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

В сводке Минобороны говорилось, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов уничтожили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.