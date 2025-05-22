Московский аэропорт предупредил о задержках рейсов из-за введенных ограничений

Некоторые рейсы в московском аэропорту Внуково выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных в ночь на 22 мая ограничений использования воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

Отмечается, что отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания. Руководство аэропорта принесло свои извинения за возможные неудобства и попросило отнестись к ситуации с пониманием.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 02:04 действовали ограничения на прием и отправку рейсов. Они были сняты в 05:55 мск.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.