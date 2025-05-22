Росавиация: во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о возобновлении нормальной работы аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения на прием и отправку рейсов были сняты в 05:55 мск. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По данным Росавиации, ограничения действовали с 02:04 мск во Внуково и с 04:10 мск — в Домодедово и Жуковском. В 4:10 мск были сняты ограничения в московском аэропорту Шереметьево.

В ночь на 22 мая на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы приостанавливались полеты также в аэропорту Тамбова.

По данным Минобороны, 21 мая с 20:00 до 23:50 мск средства ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников, 42 из которых были уничтожены в Курской области. С 18:00 до 20:00 мск системы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов самолетного типа.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.