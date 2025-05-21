Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами

Специалисты сразу нескольких ведомств усилили наблюдение за аэропортами в Москве и Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможна задержка рейсов.
До этого сообщалось, что с 15:00 до 18:00 мск системы ПВО РФ сбили 30 украинских дронов над территорией страны.
По данным Минобороны, четыре беспилотника сбили над Московским регионом, два — над Тульской областью, по одному — на Калужской, Рязанской и Владимирской областями.
Кроме того, были уничтожены 11 БПЛА над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями.
В сети появлялись кадры последствий падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедово.
Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.