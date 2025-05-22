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Аэропорт Домодедово возобновил работу

В аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
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Shutterstock

В московском аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ограничения вводились в 09:54 мск и были сняты в 11:02 мск.

Ограничения на прием и отправку рейсов также действовали ночью, с 02:04 по 05:55 мск, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников.

Позднее во Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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