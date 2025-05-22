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Над Россией за ночь сбили более сотни беспилотников ВСУ

МО РФ: за ночь над Россией было сбито 105 украинских беспилотников
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Reuters

За минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами сил противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего беспилотников, 35 дронов, было перехвачено над Московским регионом. 14, 12 и 11 БПЛА были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно.

«Десять БпЛА – над территорией Тульской области, девять БпЛА – над территорией Калужской области, семь БпЛА – над территорией Воронежской области», — сообщили в МО РФ.

По три беспилотника сбили над Липецкой и Смоленской областями и один дрон — над Брянской областью.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 26 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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