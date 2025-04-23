Пожар на территории «Москвы-Сити» полностью потушили

ТАСС: пожар на парковке ТРЦ «Афимолл сити» в Москве ликвидирован

Пожар на парковке торгово-развлекательного центра «Афимолл сити» на территории «Москвы-Сити» полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Возгорание полностью ликвидировано. Проводится проливка сгоревших вещей. <...> Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

23 апреля на парковке у ТЦ «Афимолл» взорвалась машина. Площадь возгорания, начавшегося после этого, составила 30 квадратных метров. Отмечается, что взрыв произошел из-за баллонов, находившихся под давлением.

По словам очевидицы пожара, из-за него возник темный дым, но люди не паниковали, а снимали все на телефоны.

20 апреля в Москве горел грузинский ресторан «Джонджоли». Причиной возгорания стала вспышка жира в мангале во время приготовления пищи.

Ранее сообщалось о пожаре в бане элитного московского яхт-клуба.