В центре Москвы горит грузинский ресторан «Джонджоли»‎

В центре Москвы загорелся грузинский ресторан «Джонджоли». Об этом сообщает телеканал «‎Звезда»‎ в Telegram.

«Задымление в центре Москвы — пожар произошел на Пятницкой улице», — говорится в сообщении.

Причиной возгорания стала вспышка жира в мангале во время приготовления пищи. Необходимости в эвакуации людей нет, пострадавших тоже нет, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на МЧС.

Как уточняют журналист, сейчас на месте работают пожарные.

В начале апреля в российской столице загорелся ресторан «Ферганское». Несколько десятков человек были экстренно эвакуированы из здания. Загорелась кухня и огонь начал быстро распространяться по заведению. В этот момент внутри находилось более 80 человек.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся грузинский ресторан. В здании, в котором произошло возгорание, также находятся банкетный зал, караоке и бильярд.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат противопожарные правила.