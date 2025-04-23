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«Темный дым, затем взрыв»: очевидица – о пожаре в «Москве-Сити»

Очевидица рассказала, что пожар в «Москве-Сити» быстро потушили

Из-за пожара на парковке в «Москве-Сити» был взрыв и темный дым, люди не паниковали, а снимали все на телефоны. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Мария.

«Находилась в башне «Империя». Видели темный дым, затем появился второй очаг пожара. Особо никто на панике не был, многие стояли и снимали на телефон видео и фотографировали. Затем был взрыв, приехали пожарные и начали тушить, довольно быстро потушили», — сказала она.

Днем 23 апреля в МЧС заявили о взрыве машины на территории «Москвы-Сити». Причину взрыва ведомство не сообщило, о пострадавших неизвестно. По данным Baza, пожар произошел на парковке башни «Меркурий».

Как уточняет Telegram-канал Shot, пожар уже удалось потушить. По данным канала, взрывы могли произойти из-за трех баллонов с горючим — они рванули из-за сильного давления. Как пишет Baza, машина на парковке не взрывалась — горел строительный мусор. Позже взрыв машины опровергли и в МЧС.

Ранее на видео попала эвакуация автомобилей после взрыва на парковке Москва-сити.

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