Названа причина взрывов на территории «Москва-Сити»

SHOT: причиной взрывов на территории «Москва-Сити» стали три баллона с горючим

Причиной громких взрывов на парковке делового района «Москва-Сити» стали три баллона с горючим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, баллоны взорвались из-за сильного давления. Корреспондент SHOT передает, что пострадавших в результате инцидента нет.

О взрывах на территории «Москва-Сити» стало известно днем 23 апреля. На территории бизнес-центра сильный пожар.

Позднее стало известно о взрыве машины на парковке торгового центра «Афимолл».

23 апреля также сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт.

Ранее обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве отправили в СИЗО до конца июля.