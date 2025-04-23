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На территории «Москва-Сити» произошли взрывы

SHOT: в «Москва-Сити» произошли три взрыва

На территории делового района «Москва-Сити» произошли три взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время на территории бизнес-центра сильный пожар. Причины возгорания выясняются.

По данным корреспондента SHOT, пожар в «Москва-Сити» начался на стройке, а на подземной парковке взорвалась машина. На месте работают одна карета скорой помощи и несколько пожарных расчетов.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Журналисты отмечали, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

Позже губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв, но никаких подробностей не раскрыл. Согласно сообщению Минобороны РФ, причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности.

Ранее обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве отправили в СИЗО до конца июля.

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