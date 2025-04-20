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Плавучая баня загорелась в элитном московском яхт-клубе

В элитном Royal Yacht Club Москвы загорелась баня на воде
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РЕН ТВ

В Москве, в престижном яхт-клубе Royal Yach Club, произошел пожар на плавучей бане. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорание началось на берегу, после чего огонь быстро охватил всю конструкцию. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Сотрудники клуба и отдыхающие смогли вовремя покинуть помещение, никто не пострадал. На место инцидента незамедлительно прибыли пожарные службы.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как стало известно, стоимость данной бани составляет примерно 14,5 миллиона рублей.

До этого в Оренбурге примерно за час удалось полностью потушить баню, огонь с которой перекинулся на жилые дома. Пожарным пришлось бороться с огнем на двух участках на площади примерно в 200 кв. м. При этом на одном из них было открытое горение. В борьбе с огнем участвовали 28 пожарных и семь единиц техники.

Ранее на Кубани во время празднования 8 Марта загорелась сауна с людьми внутри.

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