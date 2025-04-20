Стамбульский аэропорт вошел в историю как первый воздушный порт в Европе, где одновременно приземлились и взлетели три самолета. Об этом сообщает CNN Türk.

В публикации отмечается, что аэропорт стал первым в Европе, кто внедрил параллельные операции на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. В этот же день в 11:20 мск три самолета вылетели из аэропорта.

20 апреля в 16:30 мск в рамках операции в стамбульском аэропорту одновременно приземлились три самолета: из Стокгольма, Антальи и Парижа.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Азимут» может получить от Турции требование возместить расходы из-за пожара в аэропорту Антальи, который начался после посадки Superjet в ноябре 2024 года.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября 2024 года. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Ранее была названа дата, когда Эрдоган откроет новые терминалы аэропорта Антальи.