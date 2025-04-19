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Турция может потребовать от «Азимут» компенсацию после пожара в Анталье

«Азимут» может получить требование возместить расходы из-за пожара в Анталье
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Телеграм-канал «Сочи с огоньком»

Авиакомпания «Азимут» может получить от Турции требование возместить расходы из-за пожара в аэропорту Антальи, который начался после посадки Superjet в ноябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Джандаша Гюрола.

Адвокат представляет интересы нескольких пассажиров самолета, которые обвиняют «Азимут» в умышленной аварии лайнера и мошенничестве.

«Министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента. Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении. Это расследование близится к завершению, мы хотим участвовать в нем», — заявил Гюрол.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября 2024 года. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Ранее была раскрыта сумма ущерба от потери горевшего в Анталье Sukhoi Superjet 100.

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